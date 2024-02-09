Сырский сделал первое заявление на посту главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал первое заявление на посту. Публикация появилась в Telegram-канале.

«Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным» — написал военачальник.

По его словам, на повестке дня стоят новые задачи. В том числе — «четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров».

О назначении Сырского на пост главкома ВСУ стало известно в четверг, 9 февраля. Мировые СМИ со ссылкой на военных прозвали его «мясником».