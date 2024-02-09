Рязанский район: заваленную снегом дорогу к школе передадут Минтрансу

Администрация Рязанского района сообщила редакции РЗН. инфо о том, что заваленную снегом дорогу в деревне Березовка передадут Минтрансу.

Как отметили в ведомстве, в 2021 году прокуратура Рязанского района провела проверку и выставила протест о нарушении в адрес администрации Екимовского сельского поселения.

«Автомобильная дорога не является дорогой местного назначения и подлежит исключению из реестра автомобильных дорог Екимовского поселения. В результате, „подъезд Березовка“ является бесхозной и ее содержание за счет средств местного бюджета будет являться нарушением действующего законодательства», — сообщили в администрации Рязанского района.

Кроме того, по словам ведомства, прокуратура Рязанского района уже два года через суд пытается передать эту дорогу на баланс в региональный Минтранс, так как проезд относится к категории межмуниципального значения.

«На данный момент имеется положительное заключение суда о включении дороги в перечень региональных с ноября 2024 года. Однако Минтранс исполнит судебное решение до 19 февраля и в дальнейшем содержание подъезда к деревне будет за счет средств областного бюджета», — отметили в администрации Рязанского района.

Также сообщили, что подъезд к деревне Березовка, по данным на 1 февраля, расчищен. Местное сельскохозяйственное предприятие содействует по мере возможности. Однако по информации администрации ни один ребенок деревни не обучается и не зачислен в школы Рязанского района.

Напомним, в конце января жители деревни Березовка жаловались на заваленную снегом дорогу, ведущую в школу.