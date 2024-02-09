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Рязанский минстрой сообщил срок сдачи долгостроя на Ленинского Комсомола
Ход строительства отслеживают специалисты.

В соцсетях Павла Малкова рязанский минстрой сообщил срок сдачи долгостроя от фирмы «Веллком» на Ленинского Комсомола.

Рязанцы поинтересовались, почему темпы строительства долгостроя после лета снизились.

«Присутствует всего несколько рабочих, силами которых к концу 24 года о завершении строительства не может идти и речи. Вы говорили, что деньги на достройку дома выделены. Вы обещали дольщикам, что осталось немного потерпеть, и дом будет достроен. Почему стройка опять почти стоит?», — подчеркнули горожане.

Рязанский минстрой ответил, что ход строительства отслеживают их специалисты.

«В настоящее время на объекте трудятся бригады электриков, сантехников и бетонщиков-монолитчиков (подземная парковка). При наступлении соответствующих погодных условий возобновятся фасадные работы. В течение месяца планируется завершить монтаж оконных блоков, материалы доставлены на строительную площадку. Проблем с финансированием нет», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, минстрой сообщил, что срок ввода дома в эксплуатацию — декабрь 2024 года.

Ранее в интервью РЗН. инфо вице-губернатор Артем Бранов рассказывал, что дом на Ленинского Комсомола достроится в спокойном режиме в 2024 году.