Рязанские врачи ответили на вопросы членов семей участников СВО

9 февраля в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента России Владимира Путина состоялась тематическая встреча, посвященная вопросам здравоохранения. В ней приняли участие члены семей участников СВО. Спикерами выступили ведущие специалисты региона в сфере здравоохранения.

«Сегодня Рязанская область, как и вся страна, уделяет приоритетное внимание героическим людям, которые защищают нашу Родину — бойцам специальной военной операции и, конечно же, их надежному тылу — членам их семей. Работа в этом направлении проводится абсолютно во всех сферах и конечно же в сфере здравоохранения», — подчеркнул модератор мероприятия заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая России», ректор РязГМУ имени Павлова Роман Калинин.

По словам доверенного лица кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина Юрия Плугина, представители всех социальных сфер должны находиться в постоянном контакте с членами семей участников СВО.

«Общение должно быть постоянно. В послании президента заложено, что здоровьесбережение участников СВО и членов их семей сейчас является одним из основных приоритетов. Сейчас нужно уделять этому особое внимание», — сказал он.

Ведущие специалисты в области кардиологии, онкологии, неврологии, терапии, педиатрии и эндокринологии рассказали, как оставаться в хорошем самочувствии и какие шаги нужно предпринимать, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.

Как обратил внимание один из специалистов, основной акцент в работе врачей — профилактика и проактивная работа.

«Намного эффективней предотвратить проблему, чем пытаться устранить ее и бороться с последствиями», — подчеркнул главный внештатный терапевт Александр Воробьев.

Завершился круглый стол диалогом в формате вопрос-ответ. После окончания мероприятия члены семей участников СВО смогли пообщаться со специалистами и задать свои лично.

«Хотелось бы поблагодарить за эту встречу. Потому что, когда вопрос есть — его нужно решать. Нам всем еще предстоит очень многое пройти, поэтому нужно быть готовыми ко всему, и самое главное — мужества нашим бойцам», — подытожил Юрий Плугин.

Роман Калинин напомнил, что члены участников семей СВО могут обратиться в Штаб общественной поддержки по телефонам: 28-43-13, 28-43-23. Все обращения будут переданы специалистам, которые окажут необходимую помощь.

Напомним, что ЦИК утвердил четырех кандидатов на должность президента России: