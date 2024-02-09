Рязанские полицейские разыскивают очевидцев шести ДТП

Всех, кто стал очевидцем ДТП просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области или по телефону (4912) 29-72-56.

Рязанские полицейские разыскивают очевидцев шести ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Первая авария произошла 2 октября 2023 года в Рязани, на улице Интернациональная, вблизи дома № 1, произошло столкновение автомобиля Nissan под управлением 53-летнего местного жителя и автомобиля Lada Granta под управлением 22-летнего жителя Рязани. В результате водитель Nissan, а также водитель и пассажир Lada Granta получили травмы различной степени тяжести.

Вторая авария случилась 23 декабря 2023 года на 307 км автодороги М-5 «Урал» в Путятинском районе. Столкнулись «ВАЗ 21074» под управлением 61-летнего жителя Путятино и автомобиля Renault Mеgane под управлением 60-летнего жителя Моршанска. В результате водитель «ВАЗ 21074» от полученных травм скончался в течении суток. Также пострадала пассажир отечественной легковушки.

22 января 2024 года в Рязани на Первомайском проспекте, напротив дома № 41, произошло столкновение автомобиля Lada Granta под управлением 44-летнего местного жителя и грузового автомобиля Shacman под управлением 41-летнего жителя Рязанского района. В результате пострадал водитель отечественной легковушки.

8 октября 2023 года вблизи дома № 3 на площади Димитрова, 34-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», сбил 30-летнего мужчину-пешехода. В результате пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

18 декабря 2023 года вблизи дома № 28 на Куйбышевском шоссе, 54-летний житель Республики Мордовия, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ 6520» столкнулся с автомобилями Kia Rio под управлением 56-летнего местного жителя и автомобилем Hyundai Solaris под управлением 34-летнего жителя Краснодара. В результате водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести.

26 июня 2023 года вблизи дома № 6 по улице Вокзальная, 46-летняя местная жительница, управляя автомобилем Porsche Macan столкнулась с мотоциклом Yamaha под управлением 44-летнего жителя Рязани. В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы.

Всех, кто стал очевидцем ДТП просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области или по телефону (4912) 29-72-56.