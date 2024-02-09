Рязанец рассказал, что в Кальном мужчина поскользнулся на льду и чуть не попал под машину
По словам мужчины, все произошло 8 февраля на переходе на улице Кальной.
Рязанец рассказал, что в Кальном мужчина поскользнулся на льду и чуть не попал под машину. Об этом сообщил очевидец в группе «Мое Кальное».
По словам мужчины, все произошло 8 февраля на переходе на улице Кальной.
«Наблюдал, как мужчина чуть не попал под колеса автомобиля. Нет, причина не в лихом водителе или неаккуратном пешеходе. Причина в том, что переход никто даже не пытался чистить, гололед там такой, что мужчина просто упал перед автомобилем», — рассказал рязанец.