Рязанцу дали девять лет колонии за покушение на убийство трех человек

По данным следствия, в декабре 2022 года пьяный рязанец спровоцировал конфликт с группой незнакомых ему мужчин и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия.

Рязанцу дали девять лет колонии за покушение на убийство трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, в декабре 2022 года пьяный рязанец спровоцировал конфликт с группой незнакомых ему мужчин и открыл по ним стрельбу из огнестрельного оружия. Один из мужчин был тяжело ранен. Потерпевшим удалось покинуть место происшествия.

Во время обыска дома у мужчины нашли 4 единицы огнестрельного и 2 единицы газового оружия. На основании ходатайства следователя он был заключен под стражу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.