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Путин рассказал о переговорах с Украиной в 2022 году
Процесс находился на завершающей стадии.

Президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены. Однако, по его словам, после отвода российских войск от Киева ВСУ отказались от всех договоренностей. Об этом заявил российский лидер в ходе интервью с американским журналистом Карлсоном, пишет URA.RU.

Переговорный процесс находился на завершающей стадии.

«Они были (переговоры — прим. ред.), они дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, другая сторона, Украина, выбросила все эти договоренности», — пояснил Путин.

Российский лидер добавил, что президент Украины Владимир Зеленский помимо всего прочего законодательно запретил вести переговоры с Россией. При этом он выдвигает идеи по урегулированию конфликта.

«Как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил? Для того чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли», — поделился глава России.