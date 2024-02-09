Пропавшие в Воронежской области рязанцы могли попасть в трудовое рабство

Мужчины были зависимы от алкоголя и часто проводили время у местной «Пятерочки» в селе Пехлец, от которой, по словам местных жителей, их забрали неизвестные.

Пропавшие в Воронежской области рязанцы могли попасть в трудовое рабство. Об этом сообщает издание «Рязанские новости».

Журналист издания провел расследование и поговорил с земляками Владимира Ломтева и Михаила Евсикова. Выяснилось, что они были зависимы от алкоголя и часто проводили время у местной «Пятерочки» в селе Пехлец, от которой, по словам местных жителей, их забрали неизвестные.

Бывшая жена одного из пропавших рассказала, что вместе с неизвестными ее муж приехал к ней и попросил отдать ему документы, пообещал, что поедет на заработки, и дал ей визитку организации. На визитке значилось, что это благотворительная организация, которая помогает людям с зависимостью.

Журналист издания позвонил по телефону на визитке и выяснил, что Михаил Евсиков находится в трудовом учреждении. О местонахождении Владимира Ломтева ничего неизвестно, так как он сбежал из учреждения.

Ранее о розыске мужчин объявили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт» по Воронежской области.