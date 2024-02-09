Правительство будет выплачивать деньги детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ

На эти цели выделили 40 миллионов рублей.

Правительство России выделило средства для выплат на детей, которые пострадали от обстрелов ВСУ после 18 февраля 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет Life.

Выплата будет единоразовой в сумме 100 тысяч рублей. Деньги выплатят семьям, дети в которых получили увечья, раны или травмы на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областей, а также российских регионов, граничащих с перечисленными территориями и Украиной.

Всего на эти цели выделили 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области будут выплачивать ежемесячные выплаты семьям с детьми, которые пострадали от обстрелов ВСУ.