Под Калининградом мужчина выстрелил в голову двухлетней дочери

Под Калининградом мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического ружья по радиатору, а попал в мимо пробегающую двухлетнюю дочь, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отделение реанимации госпитализировали ребенка с пулевым ранением, в больнице вызвали полицию.

Пострадавшей диагностировали очаговую травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Ранее семья не попадала в поле зрения полицейских, на учете не состояла.