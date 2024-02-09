Омбудсмен Епихина: еще один рязанец вернулся из украинского плена

«Сложно сдерживать эмоции, его возвращения мы ждали с сентября 2022 года! Очень надеюсь, что и другие семьи, которые верят и ждут, обнимут своих близких», — написала она.

Еще один рязанец вернулся из украинского плена. Об этом 9 февраля сообщила уполномоченная по правам человека Наталья Епихина.

8 февраля стало известно, что из украинского плена вернулись 100 россиян. По словам Епихиной, среди них был рязанец.

«Сложно сдерживать эмоции, его возвращения мы ждали с сентября 2022 года! Очень надеюсь, что и другие семьи, которые верят и ждут, обнимут своих близких», — написала она.