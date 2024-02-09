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На Урале пенсионера насмерть придавило плитой из-за разрыва бака для воды

В селе Бродово под Нижним Тагилом пенсионера насмерть придавило плитой из-за разрыва бака для воды. Об этом сообщает «АиФ».

В ночь на 9 февраля в частном жилом доме на улице Тагилстроевская в результате взрыва расширительного бака для воды произошло обрушение стены и перекрытия.

«Накануне вечером супруги легли спать, а около 00.30 жена проснулась от мощного хлопка и разрушения стены. Хозяйка успела выбежать на улицу, а ее муж выбраться не сумел, его придавило обрушившейся плитой, спасти его жизнь, к сожалению, не удалось», — рассказали в региональном УМВД.

Женщину доставили в районную больницу с ушибами и закрытым переломом лодыжки.