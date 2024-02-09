На территории национального парка «Мещерский» заметили рысь

Животное засняли около деревень Березово и Ивкино в Клепиковском районе

На территории национального парка «Мещерский» заметили рысь. Видеозапись опубликовали на официальной странице парка «Вконтакте».

Сотрудники парка рассказали, что животное засняли около деревень Березово и Ивкино в Клепиковском районе. Также в объектив фотоловушки на территории нацпарка попала вторая рысь, ее заметили на территории Тюковского участкового лесничества.

«Наши инспектора в области охраны окружающей среды неоднократно видели следы рыси и определили, что это семья состоящая из двух взрослых особей и одного котенка», — рассказали сотрудники нацпарка в посте.