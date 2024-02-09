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Молодежную комиссию отраслевого Профсоюза встретили в Касимовском ММЦ

Уникальный проект областной организации Профсоюза работников здравоохранения России реализован в Касимовском ММЦ. «Профдесант» призван изменить отношение работников отрасли здравоохранения к профсоюзной деятельности и достижениям Профсоюза, в первую очередь, через новые способы подачи информации и знакомство с непосредственными участниками профсоюзного движения.

Касимов встретил профактивистов морозной погодой, а сотрудники медучреждения — теплой дружеской атмосферой. Более 60 специалистов отрасли стали участниками мероприятия, в рамках которой членами молодежной комиссии Профсоюза и сотрудниками аппарата организации были раскрыты темы, важность которых для работников очевидна: социальная поддержка, правовая защита, развитие социальных контактов и личностного потенциала.

Замечено, что недостаток информации о возможностях и достижениях Профсоюза, неверие работников в стремление и возможность профсоюзных структур отстоять их интересы — основной фактор, определяющий уровень профсоюзного членства в организации.

Главная цель реализуемого профсоюзного проекта — сделать так, чтобы каждый работник знал, чем занимается его первичная профсоюзная организация, — не только на уровне первички, но и на уровне региона и всей России.

В планах молодежной комиссии — «десантироваться» в других медицинских организациях города и области. Программа встреч продолжит выполнять задачу популяризации основных направлений профсоюзной деятельности.

Молодые профактивисты — работники медицинских организаций Рязани — расскажут коллегам о проектах и конкурсах Профсоюза, участвовать в которых может каждый работник, о реализации образовательных программ для молодежи с целью сплочения профессионального сообщества, о способах получения самой свежей и актуальной информации о деятельности Профсоюза на всех уровнях его структуры, о функционировании Школы профсоюзного актива на базе РязГМУ, о создании профсоюзными активистами медиапродуктов, цепляющих взгляд, и, конечно, о результатах успешной правозащитной деятельности Профсоюза.

Положительные отзывы участников проекта «Профдесант» в Касимовском ММЦ, их вопросы к членам молодежной комиссии, благодарность администрации центра показали правильность выбранного формата общения и позволяют надеяться на установление прочных дружественных и профессиональных связей, а также подтверждают верно выбранный курс молодёжной политики областной организации Профсоюза.