Молодежную комиссию отраслевого Профсоюза встретили в Касимовском ММЦ

Уникальный проект
Касимов встретил профактивистов морозной погодой, а сотрудники медучреждения — теплой дружеской атмосферой. Более 60 специалистов отрасли стали участниками мероприятия, в рамках которой членами молодежной комиссии Профсоюза и сотрудниками аппарата организации были раскрыты темы, важность которых для работников очевидна: социальная поддержка, правовая защита, развитие социальных контактов и личностного потенциала.
Замечено, что недостаток информации о возможностях и достижениях Профсоюза, неверие работников в стремление и возможность профсоюзных структур отстоять их интересы — основной фактор, определяющий уровень профсоюзного членства в организации.
Главная цель реализуемого профсоюзного проекта — сделать так, чтобы каждый работник знал, чем занимается его первичная профсоюзная организация, — не только на уровне первички, но и на уровне региона и всей России.
В планах молодежной комиссии — «десантироваться» в других медицинских организациях города и области. Программа встреч продолжит выполнять задачу популяризации основных направлений профсоюзной деятельности.
Молодые профактивисты — работники медицинских организаций Рязани — расскажут коллегам о проектах и конкурсах
Положительные отзывы участников проекта «Профдесант» в Касимовском ММЦ, их вопросы к членам молодежной комиссии, благодарность администрации центра показали правильность выбранного формата общения и позволяют надеяться на установление прочных дружественных и профессиональных связей, а также подтверждают верно выбранный курс молодёжной политики