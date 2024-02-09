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Мировые СМИ: украинские военные называют нового главкома ВСУ мясником
Бойцы дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал200».

Украинские военные называют нового главкома ВСУ мясником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на западные издания.

Агентство сообщило, что ведущие западные СМИ назвали отставку главкома ВС Украины Валерия Залужного рискованным решением.

Назначенного на его место Александра Сырского рассматривают как близкого сторонника Владимира Зеленского, однако солдаты отмечают, что под его командованием войска несут большие потери. Бойцы дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал200».

Напомним, 8 февраля Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного и назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.