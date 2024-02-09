Минтруд решил расширить список профессий для альтернативной службы

Предлагается увеличить перечень до 224 должностей и 1305 предприятий.

Минтруд разработал проект приказа об увеличении списка профессий и должностей для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2024 года. Об этом пишет ТАСС .

Ведомство предлагает увеличить перечень до 224 должностей и 1305 предприятий. Сейчас в этом списке находятся 149 профессий и 960 организаций.

Речь идет, в частности, о профессиях: дезинфектор, машинист бульдозера или экскаватора, конюх, оператор видеозаписи, слесарь-инструментальщик, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, лесоруб, матрос, повар судовой, инженер-конструктор, реставратор памятников деревянного зодчества, музейный смотритель и другие.

Отметим, что право на альтернативную службу закреплено в Конституции России. Гражданин может ее потребовать в случае, если прохождение военной службы противоречит его личным убеждениям или религиозным взглядам.