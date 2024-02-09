Минобороны РФ: украинские войска за сутки потеряли до 1015 солдат

Российские военные на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю, на донецком — заняты более выгодные рубежи и позиции.

Украинские войска за сутки потеряли на всех направлениях в совокупности до 1015 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в сводке Минобороны России.

Российские военные на краснолиманском направлении улучшили положение по переднему краю, на донецком — заняты более выгодные рубежи и позиции.

За сутки были уничтожены две пусковые установки и радиолокатор ЗРК С-300, сбиты 97 беспилотников.