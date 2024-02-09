Мэрия: холодную воду в 16 домах в Горроще планируют включить до обеда

В мэрии рассказали, что 8 февраля на улице Высоковольтной, в районе дома № 31 произошел порыв на внутриквартальном водопроводе.

Холодную воду в 16 домах в Горроще планируют включить до обеда. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В мэрии рассказали, что 8 февраля на улице Высоковольтной, в районе дома № 31 произошел порыв на внутриквартальном водопроводе.

«Из-за большого количества подземных коммуникаций, газопровода, канализации, а также из-за промерзания грунта работы по обнаружению утечки усложнились. После выявления порыва специалисты Водоканала приступили к устранению аварии. Работы продолжались и в ночное время. Под отключение холодной воды попали 16 многоквартирных домов, 1 детский сад. Подвоз воды организован на ул. Высоковольтной, д. 33, еще одна машина обеспечивает водой детский сад № 102, в образовательном учреждении есть подача горячей воды», — написали в сообщении.

Отмечается, что 9 февраля рабочие продолжают аварийно-восстановительные работы на месте инцидента. Полностью ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить водоснабжение планируется до 12.00.