Инвалид, мобилизованный на Украине, умер в первый день службы

Согласно опубликованному сообщению, мужчина страдал эпилепсией и имел инвалидность. Однако его мобилизовал военкомат Одесской области.

Житель Украины с инвалидностью, призванный в рамках мобилизации, умер в первый день службы. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Согласно опубликованному сообщению, мужчина страдал эпилепсией и имел инвалидность. Однако его мобилизовал военкомат Одесской области.

«По моему запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мер надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица», — написал омбудсмен.