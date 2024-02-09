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Энергетики-участники СВО посетили выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Энергетики-участники СВО и их семьи посетили международную выставку-форум «Россия» на московской ВДНХ. Об этом сообщил Telegram-канал «Информбюро».

В павильоне «Энергия жизни» они встретились и побеседовали с генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским.

Отмечается, что сотрудники энергокомпании находятся на передовой с первых дней спецоперации: кто-то в качестве военного, а кто-то помогает налаживать жизнь в новых регионах. Из восьми погибших сотрудников «Россети Центр», семерых наградили Орденами Мужества посмертно.

В завершение мероприятия глава компании рассказал о работе фонда «Энергия русского духа» для оказания прямой поддержки участникам СВО, членам их семей и жителям, пострадавших в ходе вооруженного конфликта.

«Жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, когда нужна помощь. Мы будем делать все для того, чтобы сотрудники, их родные, наши сограждане не ощущали себя забытыми, чтобы чувствовали крепкое плечо рядом с собой. Тем, кто потерял своих родных, — хочу, чтобы вы знали: мы разделяем с вами эту боль. Я благодарен нашим ребятам-энергетикам, без преувеличения — героям, которые выбрали служение Отечеству, их семьям — за неоценимую поддержку. Низкий вам поклон! Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем самой разносторонней. Мы со своей стороны целиком и полностью ее гарантируем», — сказал Игорь Маковский.