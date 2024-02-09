Ефремов начал подготовку к УДО
Как пишет SHOT, адвокаты актера начали переговоры с родственниками погибшего Сергея Захарова для получения их согласия.
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП с участием рязанца Сергея Захарова, начал подготовку к процедуре УДО. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Как пишет источник, адвокаты актера начали переговоры с родственниками погибшего Сергея Захарова для получения их согласия.
Авария с участием Михаила Ефремова случилась в июне 2020 года. В результате погиб уроженец Рязани Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии.