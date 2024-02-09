Белорусские эксперты нашли кишечную палочку в блинах рязанского производства

Исследование проводили в городе Ельске Гомельской области. Бактерии кишечной палочки нашли в замороженных блинах, производимых в Рязанской области.

Белорусские эксперты нашли кишечную палочку в блинах рязанского производства. Об этом сообщили в группе «Ельский районный ЦГЭ».

Исследование проводили в городе Ельске Гомельской области. Бактерии кишечной палочки нашли в замороженных блинах, производимых в Рязанской области.

Отмечается, что белорусский госсаннадзор принял меры по недопущению обращения несоответствующей продукции. Блины изъяли из обращения.

«В отношении ответственных должностных лиц будут применены меры административной ответственности», — заключили в сообщении.