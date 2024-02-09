Актрису из «Интернов» и «Елок» Ирину Чипиженко экстренно госпитализировали

У женщины обнаружили пневмонию и бронхит.

Актрису из «Интернов» и «Елок» Ирину Чипиженко госпитализировали в Москве. Об этом пишет Mash.

По данным канала, у женщины обнаружили пневмонию и бронхит.

Незадолго до госпитализации Ирина Георгиевна жаловалась на общую слабость, кашель и одышку. После обследования на КТ врачи нашли дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию. Женщину оставили в больнице, но ее лечение осложняется хроническими заболеваниями.

Чипиженко известна по ролям в 228 фильмах и сериалах.