А что в кино? «5 сантиметров в секунду», «Спуск в бездну» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«5 сантиметров в секунду» — аниме от режиссера Макото Синкай. Это три истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов.
«Спуск в бездну» — фильм ужасов про группу горняков, обнаруживших в глубине шахты древний склеп и пробудивших древний ужас.
«Мармелад» — человек в тюрьме рассказывает историю о романтическом ограблении банка своему сокамернику, чтобы попытаться вместе с ним сбежать и воссоединиться с любовью всей своей жизни.
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