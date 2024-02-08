Жителя села Дядьково осудили за стрельбу из ружья по соседской двери
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы.
Жителя села Дядьково осудили за стрельбу из ружья по соседской двери. Об этом сообщает пресс-служба следкома по региону.
Установлено, что 23 августа 2023 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил два раза в дверь соседей, ранил женщину.
После этого мужчина вернулся в свою квартиру. На требование сотрудников полиции подсудимый дверь не открыл, высказав в адрес полицейских угрозы и начав беспорядочную стрельбу внутри квартиры.
Приговором суда рязанцу назначено наказание в виде лишения свободы.