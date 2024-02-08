WSJ: на Украине наблюдается острая нехватка артиллерийских снарядов

ВСУ вынуждены вести оборонительную борьбу.

Вооруженные силы Украины остро ощущают дефицит боеприпасов: на один их снаряд приходится 10 российских. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на газету «The Wall Street Journal».

«Украинские войска находятся в невыгодном положении из-за нехватки всех видов техники. Наиболее острая нехватка ощущается в артиллерии», — передает издание, ссылаясь на представителя украинских силовиков.

Отмечается, что после неудачной попытки контрнаступления ВСУ в прошлом году их запасы живой силы и техники сильно истощены и сейчас Украина вынуждена вести оборонительную борьбу.