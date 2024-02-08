Во время атаки на Белгородскую область пострадал мужчина

Известно, что украинские военные вели обстрел из города Волчанска Харьковской области.

Во время атаки на Белгородскую область пострадал мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В четверг, 8 февраля, ВСУ обстреляли село Ржевка Шебекинского района из РСЗО. Один из снарядов прилетел в жилой частный дом. Пострадал мужчина.

Известно, что украинские военные вели обстрел из города Волчанска Харьковской области.

Ранее в Белгороде объявили сирену ракетной опасности.