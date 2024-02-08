В Тамбове осудят 54-летнего рязанца, по вине которого погиб человек

Уголовное дело направлено в суд.

В Тамбове осудят 54-летнего рязанца, по вине которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 9 октября 2023 года потерпевший начал производить работы на экскаваторе по сносу здания на улице Монтажников, при этом проекта по сносу здания у него не было. Когда стены обрушились, мужчину в спецтехнике засыпало. Смерть рабочего наступила на месте происшествия.

Подрядчика обвиняют в ненадлежащем исполнении возложенных обязанностей по обеспечению требований безопасности и контроле за соблюдением техники безопасности при ведении строительных работ.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова.