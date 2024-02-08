В Спасском районе открыли Дом культуры

В этом году в регионе будет открыто еще три новых Дома культуры.

В селе Исады Спасского района открыли Дом культуры. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что современное здание ДК возвели в Спасском районе в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ.

«Раньше сельский клуб в селе Исады располагался в обветшавшей постройке 1912 года. Новое строение объединило Дом культуры, сельскую библиотеку и музей. Все помещения оборудованы современной мебелью и техникой. С новым зданием увеличился штат сотрудников, появились новые направления работы. Уверен, коллектив обязательно порадует жителей и гостей района новыми кружками, концертами и постановками», — сказал Павел Малков.

Губернатор сообщил также, что в текущем году в Рязанском регионе будет открыто еще три новых Дома культуры, в шести проведут капитальный ремонт. Запланирован также ремонт в девяти сельских клубах.

Дом культуры рассчитан на 150 мест. В нем, в частности, предусмотрен концертный зал, кабинеты для занятий творчеством, помещения для размещения и хранения книг, музейных экспозиций, этнографической площадки. В учреждении планируется увеличить количество клубных формирований и массовых мероприятий. В текущем году в числе других пройдут концерты, посвященные Году семьи.

В рамках открытия Дома культуры в селе Исады состоялся праздничный концерт, работали выставки картин и поделок. В церемонии приняли участие местные жители, зампред правительства области Артем Никитин, и.о. министра культуры региона Елена Васильева, депутаты Рязанской областной Думы, руководители администрации Спасского района.