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В школах Касимовского района нашли нарушения требований пожарной безопасности
Суд рассмотрел административные дела в отношении директоров образовательных учреждений.

Прокуратура и МЧС провели проверку в образовательных учреждениях Касимовского района и нашли нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-службе надзорного ведомства.

Проверяющие заметили, что на чердаках школ не установлены системы пожарной сигнализации. Также нет средств индивидуальной защиты органов дыхания. Запасные выходы на лестничную клетку не оборудованы устройствами для самозакрывания.

В результате в отношении директоров школ возбудили административные дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Суд уже их рассмотрел и привлек виновных к ответственности. Также внесены представления, которые сейчас находятся на рассмотрении.