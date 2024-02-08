В Санкт-Петербурге застрелили президента городской федерации каратэ

В Санкт-Петербурге застрелили президента городской федерации каратэ Виталия Конева. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Труп обнаружили на территории спортивно-стрелкового клуба «Невский» на Пионерской улице.

По информации источника, начальник спорткомплекса совершал обход территории. Так он увидел на площадке для стрельбы Конева. Мужчина лежал без сознания на снегу. Приехавшие врачи не смогли его спасти.

На месте следствие не нашло признаков насильственной смерти. Однако во время вскрытия у мужчины нашли пулевое ранение в голову.