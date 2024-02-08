В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница покончила с собой

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница покончила с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, тело девочки нашла ее 10-летняя сестра, когда вернулась из школы.

Отмечается, что девочка жила в благополучной семье. Ее характеризовали как вежливую и тактичную девочку, намерений уйти из жизни она не высказывала.

Следствием сейчас проверяется информация о возможном буллинге и систематической травле в школе, что могло подтолкнуть ее к непоправимому.