В Рязанской области рецидивиста, напавшего на женщину. заключили под стражу

Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 февраля.

В Рязанской области рецидивиста, напавшего на женщину, заключили под стражу. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 февраля.

По версии следствия, 46-летний ранее судимый мужчина напал на потерпевшую с целью хищения имущества. При этом он использовал в качестве оружия неуказанный предмет.

В итоге женщине причинили телесные повреждения.

Подозреваемого заключили под стражу до 4 апреля.