В Рязанской области рецидивиста, напавшего на женщину. заключили под стражу
Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 февраля.
В Рязанской области рецидивиста, напавшего на женщину, заключили под стражу. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел ночью в понедельник, 5 февраля.
По версии следствия, 46-летний ранее судимый мужчина напал на потерпевшую с целью хищения имущества. При этом он использовал в качестве оружия неуказанный предмет.
В итоге женщине причинили телесные повреждения.
Подозреваемого заключили под стражу до 4 апреля.