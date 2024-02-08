В Рязанской области 9 февраля похолодает до -19 градусов

Температура воздуха по области ночью опустится до -19, -14 градусов, днем до -14, -9 градусов.

В Рязанской области 9 февраля похолодает до -19 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 9 февраля, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -19, -14 градусов, днем до -14, -9 градусов.