В Рязани девушка с ребенком перебежала дорогу перед приближающейся машиной

Инцидент произошел 7 февраля, он попал на камеру видеорегистратора.

В Рязани девушка с ребенком перебежала дорогу перед приближающейся машиной. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел 7 февраля, он попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как девушка ждет на обочине, когда проедет проезжающая по «встречке» машина. После этого, не посмотрев в другую сторону, рязанка взяла ребенка за руку и побежала.

«Если вы не боитесь за свою жизнь, то поберегите своего сына. Какой пример мы подаем нашим детям, если вместе с ними выскакиваем на дорогу! Он будет точно так же выскакивать один, когда вас нет рядом», — написал автор поста.