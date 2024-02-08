В Рязани открылась выставка «Кот и Кисы»
Питомцев можно кормить и гладить.
В рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылась выставка «Кот и Кисы». В ней участвует более 30 пород кошек.
По словам организаторов, питомцев можно кормить и гладить.
Выставка продлится по 25 февраля. Время работы с 10:00 до 21:00.
Стоимость билетов в будни: детский — 350 рублей, взрослый — 400 рублей. Цена в выходные дни: детский — 400 рублей, взрослый — 450 рублей.
Вход детям до трех лет бесплатный. Для подтверждения возраста нужно показать свидетельство о рождении ребенка.
Возрастное ограничение — 0+.