В России выросла доля утилизации бытовых отходов

Она составляет более 12%.

В России на начало 2024 года доля утилизации бытовых отходов превысила 12%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на международной выставке-форуме «Россия».

"За годы [мусорной — прим. ред.] реформы создано 249 объектов общей мощностью более 20 млн тонн в год для сортировки и шесть млн тонн в год для утилизации. Сейчас 53% твердых коммунальных отходов отправляется на обработку, а доля утилизации превысила 12%", — рассказала Абрамченко.

Также она отметила, что ключевой задачей в области отходов является строительство необходимой инфраструктуры и запуск экономики замкнутого цикла.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев уточнил, что Россия по уровню обращения с отходами находится на уровне Португалии, в которой мусорная реформа началась несколько десятилетий назад.