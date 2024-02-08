В РГУ имени Есенина прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки

В РГУ имени Есенина начались мероприятия, посвященные Дню российской науки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В четверг, 8 февраля, в конференц-зале прошли торжественное собрание и открытие научной площадки «О науке — просто».

С приветственным словом выступил исполняющий обязанности ректора РГУ Игорь Мурог. Он отметил достижения коллектива университета в научной сфере, в том числе гранты РНФ на реализацию проектов в сфере органической химии и истории, заявки на регистрацию изобретений и полезных моделей, рост числа научных публикаций; научные экспедиции, награды и премии ученых.

В рамках мероприятия более 20 студентов получили благодарственные письма за усердия, проявленные в научно-исследовательской деятельности.

Представители научного сообщества вуза выступили с лекциями о биологических исследованиях ученых РГУ «От Арктики до Каспия», исследованиях лаборатории геохимии ландшафтов, оптических измерениях в живых системах, первой берестяной грамоте Переяславля Рязанского.

На дискуссионных площадках исследованиями поделились студенты и преподаватели институтов и факультетов вуза. На факультете социологии и управления подняли тему науки и ее роли в современном обществе. В институте истории, философии и политических наук обсудили научный стиль и научную терминологию в иноязычном образовании. В юридическом институте прошли лекции «Российская юридическая наука в лицах» и «Золотое имя Науки». Круглые столы о выдающихся исследователях, современных тенденциях и научных аспектах исследуемых областей состоялись в институте физико-математических и компьютерных наук, на факультете физической культуры и спорта и факультете экономики.

В рамках тематической праздничной программы провели интерактивную площадку «Творчество С.А. Есенина как объект научных исследований филологов XX| века» на факультете русской филологии и национальной культуры, открытую экскурсию в астрономической обсерватории РГУ, лабораторию историка «Кошелек курортника в контексте эволюции повседневной жизни. Опыт социальной реконструкции» и деловую игру «Культурный код в формировании исторического облика города» от ИИФПН, заседание научного общества института иностранных языков «Наука в лицах».