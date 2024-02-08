В результате обстрела Белгородской области пострадали четыре человека

В результате обстрела Белгородской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Под атаку ВСУ попал город Шебекино. По информации источника, один мужчина с ранениями головы находится в тяжелом состоянии. Также осколки задели машину скорой помощи.

Отмечается, что атака со стороны началась со стороны украинского Волчанска примерно в 14:00. Предварительно, удар шел из РСЗО «Ольха». По ракетам работали средства ПВО.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем.