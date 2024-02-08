В Новосибирской области мужчина насмерть забил знакомую сковородкой

В Новосибирской области мужчина насмерть забил знакомую сковородкой ради 11 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным ведомства, в деревне Козловка Болотнинского района мужчина в ходе ссоры со своей 62-летней знакомой в состоянии опьянения нанес ей не менее 17 ударов сковородой по голове, отчего она скончалась на месте. Преступник похитил у нее 11 тысяч рублей и скрылся.

Позже его задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.