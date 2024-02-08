В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе

В случае принятие инициативы, предельный возраст в период мобилизации составит для всех высших офицеров до 70 лет, для остальных контрактников — 65 лет.

В Минобороны РФ предложили установить единый предельный возраст пребывания на службе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, минобороны предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников.

В случае принятие инициативы, предельный возраст в период мобилизации составит для всех высших офицеров до 70 лет, для остальных контрактников — 65 лет.