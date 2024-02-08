В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Перехватили 13 реактивных снарядов Vampire, уничтожили 73 беспилотника.

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 750 человек убитыми и ранеными, следует из сводки Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, на донецком — заняты более выгодные рубежи.

В районе Новотроицкого в ДНР сбит украинский Су-25, за сутки перехватили 13 реактивных снарядов Vampire, уничтожили 73 беспилотника.