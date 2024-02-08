В Красноярске легковушка сбила мужчину с детской коляской на пешеходном переходе

Легковой автомобиль сбил мужчину с детской коляской, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Младенца забрала скорая. Об этом пишет LIFE со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля «Киа» двигался по улице Водопьянова, при повороте налево он наехал на мужчину, который переходил проезжую часть с коляской по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

«В результате ДТП пострадал 9-месячный ребенок», — указано в сообщении.