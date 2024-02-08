В Госдуме предложили учредить награды за гуманитарную помощь на СВО

Отличительный знак будут вручать лицам, которые организовывают, доставляют и собирают гуманитарную помощь.

В Госдуме предложили учредить награды за гуманитарную помощь на СВО. Об этом пишет ТАСС.

Депутат Сергей Миронов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции».

В документе говорится, что отличительный знак будут вручать лицам, которые организовывают, доставляют и собирают гуманитарную помощь, а медаль — проявляющим особые заслуги в рамках помощи специальной военной операции.