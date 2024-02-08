В День российской науки рязанским ученым вручили премии за перспективные разработки

В четверг, 8 февраля, в правительстве Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения представителей рязанского научного сообщества за лучшие проекты. Премии губернатора «Молодой ученый года» и премии Рязанской области по науке и технике имени академика Василия Уткина за 2023 год вручила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Лауреатами премии «Молодой ученый года» стали 18 ученых. Всего в конкурсе на премию были представлены проекты 103 человек.

Премии имени Уткина получили авторы проектов АО «РПТП „Гранит“», Рязанского государственного университета имени Есенина и Рязанского медицинского университета имени Павлова. Лучшими признаны разработки в сфере охраны важных объектов и границ, машиностроения и медицины.

«Рязанская область всегда по праву гордилась своими изобретателями и выдающимися учеными. В регионе работает целый комплекс инновационных предприятий, включающий малые и средние, развита образовательная среда, в том числе вузы, ведущие подготовку квалифицированных кадров для промышленности, медицины, образования. Сегодня наша задача — сохранить и приумножить мощный научный и производственный потенциал. Для этого в области разработана и действует система поддержки ученых и инженеров, перспективных исследований и разработок. Премии молодым ученым и премия им. В. Ф. Уткина — дань благодарности за их каждодневный труд, профессионализм, творческий подход к делу», — отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.