Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов

Экс-барабанщику коллектива было 70 лет. Его труп нашли в квартире в Токмаковом переулке.

Умер один из основателей группы «Машина времени» Юрий Борзов. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, труп 70-летнего экс-барабанщика коллектива нашли в четверг, 8 февраля, утром в его квартире на Токмаковом переулке Москвы. Борзов лежал на полу. На теле не обнаружили следов насильственной смерти.

Музыкант выступал в коллективе с 1969 по 1971 годы. По одной из версий, именно он предложил название Time Machines (по аналогии с The Beatles и The Rolling Stones).