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Украина показала дроны, которые использует против России
Страна представила многоцелевые беспилотники Shark, Mini-Shark, корректировщик артиллерии Gor (заявленный как разведывательный дрон), а также новый барражирующий боеприпас Loki.

Украина приняла участие в оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде. Она представила дроны, которые применяет против России. Об этом пишет ТАСС.

На стенде украинской компании NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) представили многоцелевые беспилотники Shark, Mini-Shark, корректировщик артиллерии Gor (заявленный как разведывательный дрон), а также новый барражирующий боеприпас Loki.

В описании беспилотника Shark указано, что его используют для «автономных операций». Он может находится в воздухе до 240 минут. Максимальная скорость достигает 150 км/ч. Дрон способен преодолевать до 600 км.

Mini-Shark — уменьшенная версия Shark с заниженными характеристиками. Он позиционируется как гражданский дрон для мониторинга с массой полезной нагрузки в 400 грамм.

Беспилотник Gor оснащен электрическим двигателем, обеспечивающий практически бесшумный полет. Максимальная полезная нагрузка Gor — до 10,5 кг при продолжительности полета в 2,5 часа.

Барражирующий боеприпас Loki применяют для разведки и «проверки систем ПВО». Он может летать на расстояния в 45 километров. Масса полезной нагрузки — 0,6-1,7 кг.