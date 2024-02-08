Стало известно, какие имена давали рязанцы своим детям в январе 2024 года

Всего за этот месяц в Рязанской области зарегистрировали 543 новорожденных: 277 девочек, 266 мальчиков.

Главное управление ЗАГС опубликовало список самых популярных и редких имен, которыми рязанцы называли своих детей в январе 2024 года.

Всего за этот месяц в Рязанской области зарегистрировали 543 новорожденных: 277 девочек, 266 мальчиков. Самыми популярными именами января у девочек стали: Виктория, София, Василиса, Ева, Алиса, Анна, Валерия, Варвара, Екатерина. А у мальчиков: Михаил, Артем, Дмитрий, Александр, Иван, Максим, Матвей, Сергей, Марк. Редкие имена, которые давали новорожденным в январе: для девочек — Людмила, Алевтина, Яна, Татьяна, Серафима, Надежда, Мирра, Люси, Коралина, Изабелла, для мальчиков — Платон, Ян, Тихон, Семен, Петр, Олег, Альберт, Савва, Родион, Панкратий.