Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли водителю, автомобиль которого сломался на трассе

Помимо водителя, в автомобиле находились женщина и трехлетний ребенок.

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли водителю, автомобиль которого сломался на трассе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел 7 февраля в Пронском районе, на 49-ом километре автодороги «Рязань — Пронск — Скопин». Экипаж ДПС заметил неисправный автомобиль LADA Granta, который стоял на опасном участке дороги. Помимо водителя, в автомобиле находились женщина и трехлетний ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции, отправили маму с ребенком на попутном автомобиле домой в Скопин, а сломанную машину отбуксировали в безопасное место.